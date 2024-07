Corea del Sud: Accordo con l'Italia per il riconoscimento reciproco della verifica dell'impronta di carbonio

20 Luglio 2024_ La Corea del Sud e l'Italia hanno firmato un memorandum d'intesa per il riconoscimento reciproco della verifica dell'impronta di carbonio. Questo accordo permetterà che le verifiche effettuate in Corea del Sud siano riconosciute anche nell'Unione Europea, facilitando l'export per le aziende sudcoreane. Il Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia della Corea del Sud ha sottolineato l'importanza di questo passo per l'espansione internazionale del sistema di verifica dell'impronta di carbonio. L'accordo prevede che le verifiche effettuate in Corea del Sud possano essere registrate nel programma italiano CFI, ottenendo così il permesso di utilizzare l'etichetta di verifica italiana. Lo riporta sdgnews.net. L'obiettivo è di finalizzare l'accordo di mutuo riconoscimento entro novembre, in occasione della COP29.