Corea del Sud: Accordo di mutuo riconoscimento tra Corea del Sud e Italia per la verifica dell'impronta di carbonio

17 Luglio 2024_ Il governo sudcoreano ha annunciato la firma di un memorandum d'intesa (MOU) tra il Centro Nazionale di Supporto alla Produzione Pulita del Korea Institute of Industrial Technology e il programma italiano Carbon Footprint Italy (CFI). Questo accordo mira a promuovere il mutuo riconoscimento delle verifiche dell'impronta di carbonio tra i due Paesi. Una volta finalizzato l'accordo, le aziende sudcoreane potranno vedere riconosciute le loro verifiche dell'impronta di carbonio anche in Europa. L'obiettivo è di concludere l'accordo di mutuo riconoscimento entro novembre, in occasione della 29ª Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP29). Lo riporta newsis.com. Questo passo rappresenta un'importante collaborazione tra Corea del Sud e Italia nel campo della sostenibilità ambientale.