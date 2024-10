Corea del Sud: Accordo di partnership sulla catena di approvvigionamento con Singapore

08 Ottobre 2024_ La Corea del Sud e Singapore hanno firmato un accordo di partnership per migliorare la cooperazione nelle catene di approvvigionamento di beni strategici nei settori bio ed energetico. Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, in visita ufficiale a Singapore, ha annunciato l'accordo dopo colloqui con il primo ministro di Singapore, Lawrence Wong. I due leader hanno concordato di rafforzare ulteriormente la cooperazione in risposta alle incertezze economiche globali. L'accordo prevede la condivisione dei sistemi di risposta alle crisi delle catene di approvvigionamento e una comunicazione tempestiva in caso di interruzioni. La notizia è stata riportata da The Korea Herald. Inoltre, i leader hanno deciso di elevare le loro relazioni a una partnership strategica in occasione del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.