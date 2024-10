Corea del Sud: Accordo sulla condivisione dei costi per le forze statunitensi in Corea

04 Ottobre 2024_ La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo rapido sulla condivisione dei costi per le forze statunitensi nel Paese, riducendo l'incertezza politica in vista delle elezioni presidenziali americane. Il nuovo accordo stabilisce che il contributo sudcoreano per il 2026 sarà di 1,5 trilioni di won, con un aumento dell'8,3% rispetto all'anno precedente, e prevede un incremento annuale legato all'indice dei prezzi al consumo. Questo accordo, noto come 12° Special Measures Agreement (SMA), sarà valido per un periodo di cinque anni, dal 2026 al 2030. La notizia è stata confermata dal Ministero degli Affari Esteri sudcoreano. L'accordo mira a garantire una maggiore stabilità nella cooperazione militare tra i due Paesi, fondamentali alleati nella regione asiatica.