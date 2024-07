Corea del Sud: Accordo tra Codia e Rancilio per il mercato coreano

13 Luglio 2024_ La società sudcoreana Codia ha firmato un accordo con il marchio italiano di macchine per espresso Rancilio per espandere la presenza del brand in Corea del Sud. La cerimonia si è tenuta presso la sede di Rancilio a Milano, con la partecipazione dei rappresentanti di entrambe le aziende. L'accordo prevede l'ampliamento della rete di vendita e iniziative di co-branding per promuovere i prodotti Rancilio nel mercato coreano. Massimiliano Bizzarri, CEO di Rancilio, ha espresso grande ottimismo per la crescita della domanda di caffè in Corea del Sud. Lo riporta g-enews.com. Codia e Rancilio collaboreranno anche su nuovi prodotti e programmi educativi per il mercato coreano.