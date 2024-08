Corea del Sud: Accordo tra governo e opposizione per la riforma della legge contro le frodi nel mercato degli affitti

20 Agosto 2024_ Il governo sudcoreano e l'opposizione hanno raggiunto un accordo per modificare la legge speciale contro le frodi nel mercato degli affitti, consentendo all'ente pubblico LH (Korea Land and Housing Corporation) di acquistare case danneggiate tramite aste e offrirle in affitto ai vittimi. Questa modifica, che prevede anche un aumento del limite di deposito per le case danneggiate, è stata approvata dalla commissione per i trasporti e le infrastrutture del Parlamento e si prevede che sarà ratificata in aula il 28 agosto. La riforma è stata necessaria dopo che una precedente proposta era stata bocciata a causa del veto presidenziale. Il deputato Moon Jin-seok ha sottolineato l'importanza di ascoltare le opinioni delle vittime nel processo di riforma. La notizia è stata riportata da 한겨레, evidenziando l'impegno del governo a garantire un supporto efficace per i cittadini colpiti dalle frodi nel mercato degli affitti.