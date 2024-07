Corea del Sud: Accuse di frode fiscale per il presidente della Commissione di Supervisione delle Comunicazioni

14 Luglio 2024_ Il presidente della Commissione di Supervisione delle Comunicazioni, Ryu Hee-rim, è al centro di accuse di frode fiscale legate alla compravendita di un terreno a Seoul. Il terreno, situato nel distretto di Eunpyeong, è stato acquistato da Ryu nel 2018 e successivamente trasferito alla sorella e poi al figlio, sollevando sospetti di elusione fiscale. Gli esperti ritengono che la transazione sia stata orchestrata per ridurre le imposte, utilizzando un parente come intermediario. 한겨레 riporta che Ryu non ha risposto alle richieste di chiarimenti da parte del giornale e del Parlamento. La vicenda ha attirato l'attenzione delle autorità fiscali, che stanno esaminando la legittimità delle transazioni.