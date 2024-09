Corea del Sud: Alessi apre il primo bar espresso a Seoul ispirato all'Italia

24 Settembre 2024_ Alessi ha annunciato l'apertura del suo primo bar espresso, 'Alessi Espresso', nel quartiere Apgujeong di Seoul, un'iniziativa che celebra la tradizione italiana del caffè. Il bar, concepito come un concept store, offre una selezione di caffè di alta qualità, tra cui miscele esclusive e un'ampia gamma di prodotti Alessi, noti per il loro design innovativo. L'interior design è stato curato dall'architetto italiano Michele de Lucchi, che ha creato uno spazio elegante e moderno, riflettendo l'estetica italiana. Durante la settimana di apertura, il bar offrirà promozioni speciali e omaggi, rendendo l'esperienza ancora più unica per i visitatori. La notizia è stata riportata da hankyung.com. Alessi Espresso si propone di trasportare i clienti in un viaggio sensoriale attraverso l'Italia, combinando gusto e design in un ambiente accogliente.