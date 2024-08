Corea del Sud: Annunciata la lista dei beneficiari della grazia per il Giorno della Liberazione

13 Agosto 2024_ Il governo sudcoreano ha reso nota la lista dei 1.219 beneficiari della grazia speciale in occasione del Giorno della Liberazione. Tra i nomi spiccano quelli di Kim Kyung-soo, ex governatore della provincia di Gyeongsangnam-do, e Jo Yoon-sun, ex capo del personale della Casa Blu, entrambi coinvolti in scandali politici. Questa grazia consente a Kim di riprendere la sua carriera politica, mentre Jo, condannata per il caso della lista nera della cultura, ottiene la riabilitazione. La decisione del governo mira a promuovere l'unità e la riconciliazione nel paese, come riportato da 동아일보. La grazia entrerà in vigore domani, includendo anche misure di clemenza per 41.000 persone coinvolte in reati minori e per ex funzionari pubblici che hanno servito il paese.