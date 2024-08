Corea del Sud: Annunciata riforma delle pensioni per garantire equità intergenerazionale

15 Agosto 2024_ Il governo sudcoreano prevede di annunciare una riforma delle pensioni entro la fine di agosto, mirata a garantire equità tra le generazioni. La riforma, che punta a ritardare il collasso del fondo pensionistico di circa 30 anni, prevede un aumento differenziato dei contributi pensionistici tra giovani e adulti. Tuttavia, ci sono preoccupazioni riguardo a potenziali conflitti generazionali in seguito all'implementazione di queste misure. La fonte di questa notizia è 매일경제. Il presidente Yoon Suk-yeol è atteso per una presentazione ufficiale della riforma, che include anche l'introduzione di meccanismi di stabilizzazione finanziaria per il sistema pensionistico.