Corea del Sud: Annunciati 14 nuovi siti per la costruzione di dighe contro il cambiamento climatico

30 Luglio 2024_ Il Ministero dell'Ambiente della Corea del Sud ha presentato 14 siti candidati per la costruzione di dighe destinate a rispondere alle sfide del cambiamento climatico, tra cui inondazioni e siccità. Le nuove dighe, che includono tre dighe multifunzionali e sette per il controllo delle inondazioni, sono progettate per gestire piogge fino a 220 mm e fornire annualmente 250 milioni di tonnellate d'acqua. Il ministro dell'Ambiente, Kim Wan-seop, ha sottolineato l'urgenza di queste costruzioni per proteggere la vita dei cittadini e supportare le future esigenze idriche del paese. La notizia è stata riportata da 동아일보. Il governo prevede anche un aumento significativo del budget per supportare le comunità locali intorno ai nuovi impianti, evidenziando l'importanza dello sviluppo sostenibile e della protezione ambientale.