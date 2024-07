Corea del Sud: Apertura del primo caffè italiano 'Amor Napoli' ad Anguk

5 Luglio 2024_ Ha aperto ad Anguk, nel distretto di Jongno a Seoul, il primo caffè italiano 'Amor Napoli', specializzato in prodotti da forno del Sud Italia. Il locale, che si estende su due piani, offre una vasta gamma di specialità italiane come il babà al limone, i grissini al Grana Padano e il panettone classico. La terrazza del caffè, decorata con fiori e arredamenti tipici italiani, ha già attirato numerosi visitatori durante il weekend di apertura. Il caffè è stato elogiato per la sua atmosfera che ricorda l'Italia, offrendo un'esperienza autentica ai clienti coreani. Lo riporta il sito blog.naver.com. Il caffè 'Amor Napoli' è diventato rapidamente una meta popolare per chi cerca un angolo d'Italia nel cuore di Seoul.