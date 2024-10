Corea del Sud: Appennino Food Group promuove il tartufo italiano nel mercato asiatico

17 Ottobre 2024_ Appennino Food Group, azienda italiana specializzata in tartufi, sta espandendo la sua presenza nel mercato coreano grazie a un accordo con il distributore locale M's Friand. Chiara Olivari, sales manager per l'Asia e gli Stati Uniti, ha visitato la Corea del Sud per presentare i prodotti dell'azienda e discutere le tendenze del mercato del tartufo. L'azienda, fondata nel 1985, si distingue per il rispetto degli ingredienti e l'innovazione continua, puntando a diventare leader nel settore dei tartufi. La notizia è stata riportata da cooknchefnews.com. Appennino Food Group, con sede in Italia, vanta una rete di oltre 1.000 raccoglitori di tartufi e mira a portare l'eccellenza della tradizione gastronomica italiana in Asia.