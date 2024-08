Corea del Sud: Approvata la riforma della legge sui sindacati, richiesto il veto presidenziale

05 Agosto 2024_ Il Parlamento sudcoreano ha approvato una controversa riforma della legge sui sindacati, nota come 'legge della busta gialla', nonostante le forti opposizioni da parte del settore imprenditoriale e del governo. La Korea Employers Federation ha esortato il presidente Yoon Suk-yeol a esercitare il suo potere di veto, avvertendo che la riforma potrebbe portare a gravi conseguenze per le relazioni industriali nel paese. Secondo la federazione, la legge non affronta i problemi legati alle azioni di sciopero illegali e potrebbe incentivare comportamenti estremi da parte dei sindacati. La notizia è stata riportata da 경향신문, evidenziando le preoccupazioni per la stabilità economica e industriale della Corea del Sud. La riforma, sostenuta dal partito di opposizione Democratico, è vista come un tentativo di rafforzare i diritti dei lavoratori, ma ha suscitato forti critiche da parte degli imprenditori.