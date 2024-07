Corea del Sud: Approvata legge per il sostegno economico ai cittadini

18 Luglio 2024_ La Commissione per la Sicurezza e l'Amministrazione Interna dell'Assemblea Nazionale ha approvato una legge proposta dall'ex leader del Partito Democratico, Lee Jae-myung, per fornire un sostegno economico ai cittadini. La legge prevede un pagamento di 25.000-35.000 won per persona, con l'importo esatto determinato da un decreto presidenziale. Il disegno di legge è stato approvato nonostante l'opposizione del Partito del Potere del Popolo e sarà ora esaminato dalla Commissione Giustizia e Legislazione, presieduta da Jung Cheong-rae, un alleato di Lee. Il governo ha criticato la legge come populista e ha sottolineato che la prerogativa di bilancio spetta al governo, suggerendo che il presidente Yoon Suk-yeol potrebbe porre il veto. 동아일보 riporta che l'opinione pubblica è divisa sulla misura, rendendo incerto l'impatto politico per il Partito Democratico.