Corea del Sud: Approvati tre importanti leggi al Parlamento, tra cui la legge sul caso Kim Geon-hee

19 Settembre 2024_ Il Parlamento sudcoreano ha approvato tre leggi significative, tra cui la legge speciale per indagare il caso di manipolazione del mercato azionario legato a Kim Geon-hee, moglie del presidente Yoon Suk-yeol. La legge, che include otto accuse, è stata approvata all'unanimità dai 167 membri presenti. Inoltre, è stata approvata la legge speciale per il caso del soldato Cha Sang-byeong, che prevede un processo di selezione per il procuratore speciale. Infine, è stata approvata la legge per promuovere l'uso dei buoni locali, che richiede un sostegno finanziario da parte del governo centrale. La notizia è riportata da 경향신문. Il governo, guidato dal partito di maggioranza, potrebbe esercitare il diritto di veto su queste leggi, in particolare sulla legge riguardante Kim Geon-hee, che ha suscitato ampie polemiche.