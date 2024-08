Corea del Sud: Atleti nordcoreani sotto osservazione dopo selfie con sudcoreani

23 Agosto 2024_ Durante le recenti Olimpiadi di Parigi, gli atleti nordcoreani sono stati sottoposti a una valutazione ideologica dopo aver posato per un selfie sorridente con i concorrenti sudcoreani. Questo comportamento ha suscitato preoccupazioni tra le autorità nordcoreane, che hanno avviato un processo di autocritica noto come 'sasaengchonghwa'. Le conseguenze per gli atleti potrebbero includere severe punizioni, come il lavoro forzato, a causa della crescente ostilità del regime di Kim Jong-un verso la Corea del Sud. La fonte di queste informazioni è news.sbs.co.kr. La situazione evidenzia la rigidità del controllo ideologico in Corea del Nord, dove anche piccoli gesti di amicizia possono portare a gravi ripercussioni.