Corea del Sud: Aumentano le tensioni militari con la Corea del Nord per le minacce sui droni

14 Ottobre 2024_ Le tensioni militari tra Corea del Sud e Corea del Nord sono in aumento a seguito delle minacce di Pyongyang riguardo a presunti droni sudcoreani che avrebbero violato il suo spazio aereo. Il comando dell'esercito nordcoreano ha dichiarato di essere in stato di allerta e ha disposto le forze di artiglieria al confine per rispondere a eventuali attacchi. Inoltre, la vice ministra del Partito dei Lavoratori, Kim Yo-jong, ha avvertito che un nuovo avvistamento di droni sudcoreani potrebbe portare a gravi conseguenze. Il Ministero della Difesa sudcoreano ha risposto alle minacce, affermando che qualsiasi attacco contro i cittadini sudcoreani porterà alla fine del regime nordcoreano. La notizia è stata riportata da 아주경제. Le tensioni tra le due Coree sono storicamente elevate, con frequenti scambi di accuse e provocazioni militari.