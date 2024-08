Corea del Sud: Aumento dei casi di COVID-19 e piano di approvvigionamento di trattamenti

19 Agosto 2024_ La Corea del Sud prevede un aumento significativo dei casi di COVID-19, con stime che indicano oltre 350.000 nuovi contagi settimanali entro la fine del mese. In risposta, il governo ha pianificato di fornire 200.000 dosi di trattamenti per COVID-19 a partire dalla prossima settimana. Le autorità sanitarie hanno anche annunciato che, in caso di due o più casi in strutture vulnerabili, sarà necessario informare le autorità sanitarie locali. La fonte di queste informazioni è 한겨레. Il governo sta lavorando per garantire un approvvigionamento adeguato di trattamenti e per prevenire la diffusione del virus, specialmente tra le popolazioni a rischio.