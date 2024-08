Corea del Sud: Aumento dei crimini sessuali tramite deepfake nelle scuole

27 Agosto 2024_ In Corea del Sud, si registra un preoccupante aumento dei crimini sessuali legati all'uso della tecnologia deepfake, che consente di...

27 Agosto 2024_ In Corea del Sud, si registra un preoccupante aumento dei crimini sessuali legati all'uso della tecnologia deepfake, che consente di sovrapporre volti di persone a contenuti pornografici. Questo fenomeno ha colpito non solo le università, ma anche le scuole primarie e secondarie, suscitando allarme tra genitori e autorità. Gli esperti avvertono che la facilità con cui è possibile creare tali contenuti, anche da parte di adolescenti, sta contribuendo a una diffusione incontrollata di materiale dannoso. La fonte di queste informazioni è ytn.co.kr. Le autorità stanno cercando di affrontare la situazione, ma la crescente accessibilità della tecnologia deepfake rappresenta una sfida significativa per la sicurezza dei giovani.