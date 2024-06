Corea del Sud: Aumento dei giovani lavoratori part-time sotto le 15 ore settimanali

27 Giugno 2024_ Il numero di giovani lavoratori part-time che lavorano meno di 15 ore settimanali ha raggiunto un record di 450.000 il mese scorso in Corea del Sud. Questo aumento del 17% rispetto all'anno precedente è dovuto alla difficoltà dei piccoli imprenditori di sostenere i costi del personale, portandoli a frammentare le ore di lavoro per evitare il pagamento delle indennità. La maggior parte di questi lavoratori non ha accesso a ferie pagate, indennità di fine rapporto o assicurazioni sociali, peggiorando la qualità dell'occupazione giovanile. Secondo l'analisi dei dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica, la situazione è aggravata dall'aumento del salario minimo e dalla stagnazione del mercato interno. Lo riporta il quotidiano 동아일보. Gli esperti avvertono che questa tendenza potrebbe avere effetti negativi a lungo termine sul capitale umano e sui guadagni futuri dei giovani lavoratori.