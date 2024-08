Corea del Sud: Aumento dei prezzi del kimchi spinge i consumatori verso le importazioni cinesi

12 Agosto 2024_ I prezzi del kimchi coreano sono in aumento a causa delle condizioni climatiche estreme, portando i consumatori a optare per versioni più economiche provenienti dalla Cina. Nel primo semestre del 2024, la Corea del Sud ha registrato un deficit commerciale di $549,000 nel settore del kimchi, con importazioni che superano le esportazioni. La differenza di prezzo tra il kimchi coreano, che costa circa $3,513 per tonnellata, e quello cinese, a soli $569 per tonnellata, ha spinto ristoranti e aziende alimentari a scegliere le importazioni per contenere i costi. La fonte di queste informazioni è The Korea Times. Le previsioni indicano che i prezzi del kimchi coreano potrebbero aumentare ulteriormente a causa di una riduzione prevista nella raccolta di cavoli, essenziale per la produzione del kimchi.