28 Agosto 2024_ Il governo sudcoreano ha annunciato un significativo aumento dei salari per i soldati di leva, con il salario mensile per i soldati di grado più alto che supererà per la prima volta i 200.000 won nel 2024. Tuttavia, questo incremento ha sollevato preoccupazioni tra i militari di grado inferiore, poiché il salario dei soldati di grado inferiore potrebbe non essere sufficiente a mantenere la motivazione e la stabilità all'interno delle forze armate. Inoltre, esperti avvertono che la crescente crisi demografica e il tasso di natalità in calo potrebbero compromettere la sicurezza nazionale, con il rischio di aggressioni da parte della Corea del Nord. La fonte di queste informazioni è ohmynews.com. La Corea del Sud sta affrontando una crisi demografica, con un tasso di natalità che nel 2023 ha raggiunto il livello più basso al mondo, mentre la Corea del Nord ha un tasso di natalità stimato di 1,8.