Corea del Sud: Aumento del 6,42% del reddito medio per il 2025 e potenziamento del welfare

20 Agosto 2024_ Il governo sudcoreano ha annunciato un aumento del 6,42% del reddito medio per il 2025, il più alto mai registrato, per ampliare il supporto alle fasce più vulnerabili della popolazione. Questo incremento sarà accompagnato da un piano di spesa di circa 20 trilioni di won, destinato a sostenere i gruppi a basso reddito e le piccole imprese. Inoltre, il governo prevede di acquistare 7.500 abitazioni colpite da frodi nel mercato degli affitti e di aumentare il budget per i buoni spesa nei mercati tradizionali. La notizia è stata riportata da 매일경제, evidenziando l'impegno del governo a migliorare le condizioni di vita dei cittadini e a stimolare l'economia attraverso investimenti mirati. Il piano include anche un significativo potenziamento della ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie avanzate, con l'obiettivo di rafforzare la competitività economica del paese.