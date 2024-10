Corea del Sud: Aumento del 9.7% delle tariffe elettriche industriali dal 24 ottobre 2024

23 Ottobre 2024_ A partire dal 24 ottobre 2024, le tariffe elettriche per l'industria in Corea del Sud subiranno un aumento medio del 9.7%. Le tariffe per le abitazioni e le piccole imprese rimarranno congelate, mentre le tariffe per le piccole e medie imprese aumenteranno del 5.2%. La decisione è stata annunciata da Korea Electric Power Corporation (KEPCO), guidata dal CEO Kim Dong-cheol, per riflettere l'aumento dei costi e promuovere un consumo energetico più efficiente. Kim ha sottolineato che l'aumento è necessario per sostenere l'espansione delle infrastrutture elettriche e la manutenzione degli impianti, a causa di perdite finanziarie accumulate. La notizia è riportata da Metro 경제. KEPCO è l'ente principale per la fornitura di energia elettrica in Corea del Sud, responsabile della gestione e distribuzione dell'elettricità nel paese.