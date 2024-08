Corea del Sud: Aumento del debito pubblico mette in allerta le agenzie di rating

13 Agosto 2024_ Le agenzie di rating internazionali, tra cui Fitch, esprimono preoccupazione per l'aumento del debito pubblico in Corea del Sud, evidenziando che la situazione finanziaria del Paese sta peggiorando. Jeremy Zook, direttore di Fitch per l'Asia-Pacifico, ha dichiarato che il deficit fiscale è aumentato dopo la pandemia, e che la solidità finanziaria non è più considerata un punto di forza per il rating del Paese. La tensione tra il governo, che sostiene la necessità di mantenere una finanza pubblica sana, e l'opposizione, che propone aiuti diretti ai cittadini, è palpabile. Il governo ha recentemente deciso di esercitare il veto su una legge che prevede sussidi per i cittadini, sottolineando i rischi per la sostenibilità fiscale. La notizia è riportata da 매일경제, evidenziando le sfide economiche che la Corea del Sud deve affrontare in un contesto di crescente indebitamento.