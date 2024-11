Corea del Sud: Aumento delle truppe nordcoreane in Russia confermato

05 Novembre 2024_ Le autorità sudcoreane hanno confermato che oltre 10.000 soldati nordcoreani sono stati inviati in Russia, con un numero significativo di essi già schierato nella regione di Kursk. Questa mobilitazione avviene più rapidamente del previsto, con le forze nordcoreane che potrebbero essere pronte per un dispiegamento completo entro la fine dell'anno. Il portavoce del Ministero della Difesa sudcoreano ha dichiarato che le agenzie di intelligence stanno monitorando attentamente la situazione in Ucraina e la presenza delle truppe nordcoreane. La notizia è stata riportata da 경향신문, evidenziando l'attenzione della Corea del Sud sulla crescente cooperazione militare tra Corea del Nord e Russia. Le autorità sudcoreane stanno valutando le necessarie misure di risposta in base agli sviluppi della situazione.