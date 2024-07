Corea del Sud: Aumento preoccupante dei prestiti familiari in pochi giorni

7 Luglio 2024_ I prestiti familiari in Corea del Sud sono aumentati di 2 trilioni di won in soli quattro giorni, secondo i dati delle cinque...

7 Luglio 2024_ I prestiti familiari in Corea del Sud sono aumentati di 2 trilioni di won in soli quattro giorni, secondo i dati delle cinque principali banche del paese. Questo incremento è stato attribuito a segnali di ripresa del mercato immobiliare e alle aspettative di un calo dei tassi di interesse. La situazione è particolarmente preoccupante poiché i prestiti ipotecari rappresentano la maggior parte di questo aumento. Le autorità finanziarie stanno cercando di gestire la situazione, ma le loro azioni sono state incoerenti. 한겨레 riporta che il governo ha recentemente incoraggiato i prestiti a basso interesse, contribuendo all'aumento dei debiti familiari. La necessità di una gestione coerente e decisa per ridurre il debito familiare è ora più urgente che mai.