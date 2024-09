Corea del Sud: Aumento record dei prestiti ipotecari ad agosto 2024

11 Settembre 2024_ I prestiti ipotecari in Corea del Sud hanno raggiunto il livello più alto dal 2004, con un incremento di 9,3 trilioni di won a 1130 trilioni di won nel mese di agosto. Questo aumento è stato alimentato dalla domanda di prestiti prima dell'entrata in vigore delle nuove normative sul debito. I prestiti per l'acquisto di abitazioni, inclusi i prestiti per il deposito cauzionale, hanno registrato un incremento di 8,2 trilioni di won, segnando il più grande aumento mai registrato. Gli esperti prevedono che, nonostante l'attuale crescita, l'aumento dei prestiti potrebbe rallentare a settembre a causa delle nuove misure governative. La notizia è riportata da 아주경제. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, poiché ci sono fattori di rischio legati all'aumento dei prezzi delle abitazioni e alla domanda di traslochi.