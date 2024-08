Corea del Sud: Aumento record del debito delle famiglie nel secondo trimestre 2024

20 Agosto 2024_ Il debito delle famiglie in Corea del Sud ha raggiunto un livello record nel secondo trimestre del 2024, con un incremento significativo dei prestiti ipotecari. Secondo i dati pubblicati dalla Banca di Corea, il debito totale delle famiglie ha raggiunto 1896,2 trilioni di won, con un aumento di 13,8 trilioni rispetto al trimestre precedente. I prestiti ipotecari, che rappresentano la maggior parte del debito, hanno registrato un aumento di 16 trilioni, raggiungendo un massimo storico di 1092,7 trilioni di won. Questo aumento è stato alimentato dalla crescente domanda di finanziamenti per l'acquisto di abitazioni, con un incremento delle transazioni immobiliari a livello nazionale. La notizia è stata riportata da 아주경제. Le autorità stanno monitorando la situazione e pianificando misure per gestire il debito delle famiglie in modo sostenibile.