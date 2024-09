Corea del Sud: Aumento record della competizione per l'ammissione universitaria tra Seoul e le province

29 Settembre 2024_ La competizione per l'ammissione universitaria in Corea del Sud ha raggiunto un livello record, con un divario medio di 12.75 a 1...

29 Settembre 2024_ La competizione per l'ammissione universitaria in Corea del Sud ha raggiunto un livello record, con un divario medio di 12.75 a 1 tra le università di Seoul e quelle provinciali per l'anno accademico 2025. Secondo un'analisi condotta da Jongno Academy, la media di Seoul è di 18.74 a 1, mentre quella delle province è di 5.59 a 1, evidenziando un trend crescente negli ultimi cinque anni. La situazione è aggravata dal fatto che il 43.8% delle 194 università analizzate ha registrato un tasso di competizione inferiore a 6 a 1, suggerendo una carenza di iscrizioni. Jongno Academy avverte che, a causa dell'aumento del numero di studenti ripetenti e della concentrazione di domande nelle università di Seoul e Gyeongin, il divario tra le regioni potrebbe ampliarsi ulteriormente. La fonte di queste informazioni è Metro 경제. La crescente difficoltà di accesso alle università di alto livello potrebbe avere ripercussioni significative sul sistema educativo coreano.