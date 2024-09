Corea del Sud: Aumento record delle esportazioni di auto ibride nel 2024

17 Settembre 2024_ Le esportazioni di auto ibride dalla Corea del Sud hanno raggiunto un massimo storico nei primi otto mesi del 2024, con un incremento del 32,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le case automobilistiche sudcoreane, tra cui Hyundai e Kia, hanno esportato un totale di 279.165 veicoli ibridi, superando il record precedente di 313.071 unità. Mentre le esportazioni di veicoli elettrici e ibridi plug-in hanno registrato un calo, le auto ibride si sono distinte come l'unica categoria in crescita. Questo successo è attribuito principalmente ai modelli SUV come il Hyundai Tucson e il Kia Niro. La notizia è riportata da 매일경제. Le case automobilistiche sudcoreane continuano a investire nella produzione di veicoli ecologici, cercando di rispondere alla crescente domanda di soluzioni di mobilità sostenibile.