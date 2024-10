Corea del Sud: Autorità finanziarie convocano incontro urgente per gestire l'aumento dei prestiti nel settore secondario

13 Ottobre 2024_ Le autorità finanziarie sudcoreane hanno indetto un incontro urgente per affrontare l'aumento dei prestiti alle famiglie nel settore finanziario secondario. Questo incontro, previsto per il 15 ottobre, coinvolgerà rappresentanti di istituti come banche di risparmio, cooperative di credito e compagnie assicurative, con l'obiettivo di rafforzare il controllo sui prestiti. L'aumento dei prestiti nel settore secondario è stato influenzato dalle restrizioni sui prestiti bancari e dall'implementazione del Debt Service Ratio (DSR) di secondo livello. La fonte di questa notizia è 아주경제. Le autorità prevedono che l'aumento dei prestiti nel settore secondario possa superare i 10 trilioni di won, un fenomeno che non si verificava dal maggio 2022.