Corea del Sud: Avviata una storica causa per il riconoscimento legale del matrimonio tra persone dello stesso sesso

10 Ottobre 2024_ Un gruppo di 11 coppie omosessuali ha avviato una causa legale per ottenere il riconoscimento del loro matrimonio in Corea del Sud, segnando un importante passo avanti per i diritti LGBTQ+ nel paese. Le coppie, che hanno presentato ricorso contro il rifiuto delle autorità locali di registrare le loro unioni, sostengono che la legge attuale viola i loro diritti fondamentali. Questo è il primo caso di grande portata in Corea del Sud per il riconoscimento legale del matrimonio tra persone dello stesso sesso, dopo un tentativo simile avvenuto dieci anni fa. La notizia è stata riportata da 한겨레. La causa si svolgerà in un contesto in cui il dibattito sui diritti LGBTQ+ sta guadagnando attenzione, con la speranza di una maggiore accettazione sociale e legale.