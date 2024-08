Corea del Sud: Avviate le procedure di rimborso per i consumatori colpiti dal caso 'Timaf'

01 Agosto 2024_ Le procedure di rimborso per i consumatori danneggiati dal caso 'Timaf' stanno accelerando in Corea del Sud. A partire dal 1° agosto,...

01 Agosto 2024_ Le procedure di rimborso per i consumatori danneggiati dal caso 'Timaf' stanno accelerando in Corea del Sud. A partire dal 1° agosto, le società di pagamento elettronico hanno iniziato a ricevere informazioni sulle consegne da 'Timaf', consentendo così di avviare i rimborsi. I dirigenti delle autorità finanziarie hanno promesso di implementare misure per prevenire il ripetersi di simili incidenti in futuro. Il presidente della Commissione finanziaria, Kim Byeong-hwan, ha riconosciuto le carenze nelle risposte delle autorità e ha sottolineato l'importanza di un'azione coordinata per migliorare il sistema. La notizia è stata riportata da 아주경제. Le aziende coinvolte, 'Timaf' e 'Wema', sono piattaforme di e-commerce sudcoreane che hanno recentemente affrontato problemi di gestione delle consegne e dei rimborsi.