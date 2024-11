Corea del Sud: Avviato un comitato consultivo per risolvere la crisi sanitaria

11 Novembre 2024_ Un comitato consultivo è stato istituito in Corea del Sud per affrontare la crisi nel settore sanitario, iniziata a febbraio, con...

11 Novembre 2024_ Un comitato consultivo è stato istituito in Corea del Sud per affrontare la crisi nel settore sanitario, iniziata a febbraio, con l'obiettivo di raggiungere risultati significativi entro la fine dell'anno. Nonostante l'opposizione dei principali gruppi di medici e dei dottori junior in sciopero, il governo e il partito di maggioranza hanno avviato il dialogo. Il comitato, che si riunirà due volte a settimana, mira a discutere il ritorno dei medici tirocinanti e residenti negli ospedali e a garantire l'autonomia dell'Istituto Coreano di Educazione Medica e Valutazione. La fonte di questa notizia è The Korea Herald. Il comitato opererà fino alla fine di dicembre, cercando di offrire una soluzione ai disagi che hanno colpito il sistema sanitario del paese.