Corea del Sud: Banca centrale mantiene il tasso di interesse al 3,50%

11 Luglio 2024_ La Banca di Corea ha deciso di mantenere il tasso di interesse di riferimento al 3,50% per la dodicesima volta consecutiva, segnando un periodo di 18 mesi di stabilità senza precedenti. Il governatore della Banca di Corea, Lee Chang-yong, ha suggerito la possibilità di una riduzione dei tassi nella seconda metà dell'anno, pur mantenendo un approccio cauto. La decisione è stata presa nonostante l'inflazione sia rallentata, a causa delle preoccupazioni per il debito delle famiglie, i prezzi delle case e il tasso di cambio. Secondo il quotidiano 경향신문, la Banca di Corea sta valutando attentamente il momento opportuno per un eventuale cambio di politica monetaria. La situazione economica interna e le decisioni della Federal Reserve degli Stati Uniti saranno fattori chiave nella determinazione del futuro corso dei tassi di interesse.