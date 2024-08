Corea del Sud: Banche in difficoltà per la carenza di sviluppatori IT durante la digitalizzazione

22 Agosto 2024_ Le banche sudcoreane stanno affrontando sfide significative nella loro transizione digitale a causa della mancanza di personale IT qualificato. Nonostante gli sforzi per assumere un numero maggiore di sviluppatori, il settore continua a lottare con un alto tasso di turnover, dovuto a salari e benefici inferiori rispetto ad altri settori. Le istituzioni finanziarie stanno esplorando diverse strategie per attrarre e mantenere talenti nel campo della tecnologia. La situazione evidenzia la crescente necessità di investimenti in risorse umane per sostenere l'innovazione nel settore bancario, come riportato da 아주경제. Le banche sudcoreane, che sono fondamentali per l'economia del paese, si trovano quindi a dover affrontare una sfida cruciale per il loro futuro digitale.