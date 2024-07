Corea del Sud: Barilla e Pulmuone collaborano per espandere il mercato della pasta

21 Luglio 2024_ La sudcoreana Pulmuone ha annunciato una collaborazione con l'italiana Barilla per espandere il mercato della pasta in Corea del Sud. La partnership include l'organizzazione del '2024 Barilla Chef Competition APAC', che ha visto la selezione del chef sudcoreano Kim Jung-ho per rappresentare il paese nella finale di Manila. Kim, con esperienza in ristoranti Michelin di New York, ha impressionato con una ricetta a base di ingredienti semplici come pomodori e melanzane. La competizione è stata giudicata da Andrea Tranchero, chef esecutivo di Barilla APAC, e altri esperti del settore. Lo riporta koreapost.com. Pulmuone e Barilla mirano a promuovere la cultura gastronomica italiana e a scoprire nuovi talenti culinari in Corea del Sud.