Corea del Sud: Benedetta Boroli presenta il suo brand di scarpe a Seoul

19 Ottobre 2024_ Benedetta Boroli, membro della storica famiglia italiana De Agostini, presenterà il suo nuovo brand di scarpe a Seoul il 22 ottobre 2024. La Boroli, già fondatrice del prestigioso marchio di cioccolato italiano Venchi, ha studiato presso una università cattolica in Italia e alla Columbia University di New York, prima di dedicarsi attivamente all'azienda di famiglia. Con un diploma in design calzaturiero dall'ARS di Milano, la Boroli combina tradizione e innovazione, puntando su comfort e qualità nei suoi prodotti. La notizia è stata riportata da kdfnews.com, evidenziando l'interesse crescente per il design italiano in Corea del Sud. L'evento di presentazione, intitolato 'Benedetta Boroli Festa', promette di attrarre l'attenzione di appassionati di moda e design.