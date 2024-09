Corea del Sud: Borgo Hannam, il ristorante italiano che porta un pezzo d'Italia a Seoul

09 Settembre 2024_ Borgo Hannam, il ristorante italiano guidato dallo chef Stefano di Salvo, continua a conquistare i palati dei gourmet a Seoul, offrendo un'autentica esperienza culinaria italiana. Il locale, che riflette lo stile della regione pugliese, è noto per i suoi piatti preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, come il pesce intero cucinato secondo la tradizione. Di Salvo, con una carriera che include esperienze in ristoranti stellati Michelin, ha aperto Borgo Hannam nel 2019, creando un ambiente accogliente che ricorda un vero e proprio angolo d'Italia. La notizia è stata riportata da maisonkorea.com, evidenziando l'importanza della cucina italiana nel panorama gastronomico di Seoul. Con un menu che cambia stagionalmente e un'attenzione particolare alla qualità, Borgo Hannam si distingue come un punto di riferimento per gli amanti della cucina italiana in Corea del Sud.