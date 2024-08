Corea del Sud: Bottega Veneta presenta la sua collezione Winter24 con celebrità locali

27 Agosto 2024_ Il marchio di lusso italiano Bottega Veneta ha organizzato un evento speciale in Corea del Sud per presentare la sua collezione...

27 Agosto 2024_ Il marchio di lusso italiano Bottega Veneta ha organizzato un evento speciale in Corea del Sud per presentare la sua collezione Winter24, con la partecipazione di celebrità come RoWoon, Lee Young-Ae e Kim Da-Mi. Durante l'evento, è stata anche lanciata una fanzine che racconta la storia del brand e la sua visione creativa. Questo showcase rappresenta un'importante opportunità per il marchio di rafforzare la sua presenza nel mercato asiatico, evidenziando l'interesse per la moda italiana. La notizia è stata riportata da topstarnews.net. L'evento ha suscitato grande attenzione, sottolineando l'influenza della moda italiana anche in Corea del Sud.