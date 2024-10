Corea del Sud: Bulgari celebra 140 anni di eleganza con una mostra a Seoul

30 Settembre 2024_ Bulgari, la prestigiosa maison di lusso fondata a Roma nel 1884 dal maestro orafo greco Sotirio Bulgari, festeggia il suo 140° anniversario con una mostra intitolata "Eterna Rinascita: Arte e Gioielli, alla Ricerca dell'Ispirazione Romana". L'esposizione, che si tiene presso il Museo Hanmi di Seoul dal 27 settembre al 3 gennaio 2025, offre ai visitatori l'opportunità di esplorare l'arte e la gioielleria ispirate alla storica capitale italiana. La recente nomina dell'attrice sudcoreana Kim Ji-won come ambasciatrice del marchio ha attirato ulteriore attenzione sull'evento, in cui partecipa anche come audio-dottore. La notizia è riportata da wwdkorea.com. Bulgari continua a rappresentare un simbolo di lusso e creatività, unendo tradizione italiana e innovazione contemporanea.