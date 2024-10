Corea del Sud: Bulgari celebra 140 anni di storia con una mostra ispirata all'arte italiana

25 Ottobre 2024_ Bulgari, il prestigioso marchio di gioielleria italiano, inaugura una mostra dal titolo "Eterna Rinascita: Arte e Gioielli, alla ricerca dell'ispirazione romana" per celebrare il 140° anniversario della sua fondazione e il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea del Sud e Italia. L'esposizione, che si tiene presso il Museo Hanmi a Samcheong-dong, presenta opere di artisti come Bae Chan-hyo, Lee Gap-cheol e Lee Woong-cheol, che reinterpretano il tema dell'eterna rinascita attraverso diverse forme artistiche. La mostra sarà aperta fino al 3 novembre e offre un'esperienza immersiva che unisce arte e gioielleria, riflettendo l'influenza della cultura romana. La notizia è stata riportata da theneighbor.co.kr. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per approfondire i legami culturali tra Corea del Sud e Italia, evidenziando l'impatto duraturo dell'arte italiana nel mondo.