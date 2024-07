Corea del Sud: Calo del PIL nel secondo trimestre del 2023

22 Luglio 2024_ Il Prodotto Interno Lordo (PIL) della Corea del Sud è diminuito dello 0,7% nel secondo trimestre del 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo segna la prima crescita negativa dal secondo trimestre del 2020. Gli esperti attribuiscono il calo alla mancata efficacia delle politiche di stimolo dei consumi del governo, nonché alla debolezza delle esportazioni e del mercato interno. In risposta, il governo sta valutando ulteriori misure di stimolo economico. Lo riporta 매일경제. Le nuove misure potrebbero includere incentivi fiscali e investimenti in infrastrutture per rilanciare l'economia.