Corea del Sud: Calo di utenti per AliExpress e Temu a causa di preoccupazioni sulla sicurezza

25 Giugno 2024_ AliExpress e Temu stanno affrontando un calo di utenti in Corea del Sud a causa delle crescenti preoccupazioni dei consumatori riguardo alla sicurezza e alla qualità dei prodotti venduti. Secondo i dati di Mobile Index, gli utenti attivi mensili di AliExpress sono diminuiti del 9% da marzo a maggio, mentre quelli di Temu sono calati di 450.000 nello stesso periodo. La reputazione dei due colossi dell'e-commerce cinese è stata danneggiata da segnalazioni di prodotti contenenti sostanze cancerogene. Nonostante ciò, AliExpress ha annunciato un investimento di 1,1 miliardi di dollari per migliorare la logistica e la protezione dei clienti. Lo riporta The Korea Times. L'investimento mira a risolvere i problemi di consegna lenta e a competere con i rivali locali come Coupang.