Corea del Sud: Campagna elettorale in vista delle elezioni suppletive di ottobre

05 Ottobre 2024_ La campagna elettorale per le elezioni suppletive di ottobre in Corea del Sud è entrata nel vivo, con i leader dei principali partiti politici che si sono recati nei rispettivi collegi elettorali. Il rappresentante del partito di governo, Han Dong-hoon, ha promesso di concentrarsi sul miglioramento della vita dei cittadini attraverso lo sviluppo locale, mentre il leader dell'opposizione, Lee Jae-myung, ha evidenziato la necessità di sostenere le comunità vulnerabili e ha criticato il governo. Entrambi i leader hanno utilizzato toni accesi, con Lee che ha fatto riferimento a una possibile rimozione del presidente, suscitando reazioni forti da parte della maggioranza. La notizia è riportata da kbs.co.kr. Le elezioni suppletive sono un'importante occasione per i partiti di testare il loro sostegno popolare in vista delle future elezioni generali.