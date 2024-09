Corea del Sud: Campagna 'Viva il Vino 2024' celebra i vini italiani a Seoul e Busan

11 Settembre 2024_ Dal 13 settembre al 13 ottobre 2024, si svolgerà a Seoul e Busan la campagna 'Viva il Vino 2024', organizzata dall'Agenzia Italiana per il Commercio Estero in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e l'Ambasciata Italiana in Corea del Sud. Questa iniziativa, che segue il successo della campagna dello scorso anno, coinvolgerà 38 ristoranti e wine bar selezionati, offrendo una vasta gamma di 605 varietà di vini italiani. L'evento include anche sessioni di formazione condotte da esperti per fornire informazioni dettagliate sui vini italiani, noti per la loro qualità e varietà. La campagna è stata inaugurata con un evento di lancio presso il showroom 'High Street Italy', come riportato da gokorea.kr. L'iniziativa mira a rafforzare la presenza dei vini italiani nel mercato coreano, sottolineando l'importanza della cultura enologica italiana e le sue potenzialità di abbinamento con la cucina coreana.