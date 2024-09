Corea del Sud: Campagna 'Viva il Vino 2024' celebra i vini italiani a Seoul e Busan

23 Settembre 2024_ L'Italian Trade Agency ha annunciato la campagna 'Viva il Vino 2024', che si svolgerà fino al 13 ottobre in ristoranti e wine bar di Seoul e Busan. Questa iniziativa mira a promuovere i vini italiani, rinomati per la loro qualità e varietà, in un mercato coreano in crescita, dove le esportazioni di vino italiano sono aumentate significativamente dal 2013. Partecipano 38 locali selezionati, tra cui ristoranti di cucina coreana e italiana, e 28 importatori di vino, offrendo un'ampia gamma di vini da abbinare a piatti tradizionali e moderni. La campagna include anche sessioni di formazione condotte da esperti per approfondire la conoscenza dei vini italiani. La notizia è riportata da sentv.co.kr. L'evento rappresenta un'importante opportunità per rafforzare i legami culturali e commerciali tra Italia e Corea del Sud.