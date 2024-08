Corea del Sud: Canali apre il suo primo negozio a Seoul con eleganza italiana

27 Agosto 2024_ Il marchio italiano Canali ha inaugurato il suo primo negozio ufficiale al quarto piano del Hyundai Department Store di Apgujeong, Seoul. Fondata 90 anni fa, Canali è un rinomato brand di lifestyle maschile che offre collezioni di abbigliamento formale e casual, esprimendo l'eleganza dello stile italiano. Il negozio è arredato con materiali di alta qualità, combinando elementi classici e moderni, per riflettere l'identità artigianale del marchio. La società ha dichiarato che il nuovo punto vendita risponde alle esigenze di una clientela in cerca di lusso, in una delle zone più prestigiose di Seoul. La notizia è stata riportata da sports.donga.com. Canali si propone di attrarre i clienti coreani con la sua offerta di prodotti di alta gamma, sottolineando l'importanza della tradizione sartoriale italiana.